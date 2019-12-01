Investigan homicidio del cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 15:56:20

Ciudad de México, 11 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una investigación por el homicidio del cantante y actor argentino Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ocurrido en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del 9 de octubre el artista fue atacado con disparos de arma de fuego mientras conducía su vehículo sobre Anillo Periférico. Tras la agresión, testigos dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para iniciar las primeras diligencias.

Elementos de la Policía de Investigación y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizan las actuaciones necesarias para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

La Fiscalía de la Ciudad de México señaló que continuará con las indagatorias para determinar el móvil del ataque y garantizar justicia para la víctima y sus familiares.