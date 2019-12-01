Queretanos ganan 90 medallas en para-atletismo en la Paralimpiada Nacional

Querétaro, Querétaro, a 11 de octubre de 2025.- Queretanos ganan 90 medallas en para-atletismo dentro de la Paralimpiada Nacional, evento con sede en Aguascalientes y organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para jóvenes con capacidades diferentes. Del total, 16 fueron de oro, 29 de plata y 45 de bronce, cantidad que supera la actuación del año anterior en donde habían ganado 62 medallas totales.

Las y los deportistas alcanzaron los primeros lugares en pruebas de campo como lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina y salto de longitud. En pista, lograron los mejores resultados en las distancias de 100, 200, 400 y 800 metros, así como en los relevos mixtos de 4x100 metros.

En la competencia participaron atletas en silla de ruedas, sordos, ciegos y débiles visuales, con parálisis cerebral, síndrome de Down y discapacidad intelectual. El evento se desarrolló en dos etapas: la primera enfocada a categorías menores (de 13 a 16 años); la segunda para categorías mayores (de 17 a 19 años) y categorías superiores (de 20 a 22 años).

Cabe señalar que entre los nombres que sobresalieron en esta edición son Joshua Barroso, Martín García, Dayana Reséndiz, Julieta Rodríguez, Rodrigo Rodríguez, Ignacio Mata, Aldo Navarrete, Karla Pérez, José Camacho, Isaías Rodríguez, Carlos Nieves, Sarah Olguín, Jorge Fuentes, Victoria de Jesús García, Karla Pérez; algunos de ellos serán representantes de México en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025.

A tan solo dos días de que concluya esta justa deportiva, la cual es la más importante del deporte no convencional en México, el equipo del Centro de Deporte Adaptado estatal se encuentra analizando la posibilidad de que por primera vez en la historia el estado de Querétaro logre posicionarse en el “top tres” del medallero nacional.