Se registra manifestación en Festival Internacional de Cine de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 19:12:11

Morelia, Mich.- 11 de octubre de 2025.- Durante la tarde de este sábado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, un grupo de manifestantes irrumpieron para manifestar su apoyo a Palestina.

La lona representativa del Festival fue dañada y grafiteada con la frase“Libre Palestina”.

También se pudo saber que los manifestantes ingresaron a las instalaciones del Cinepolis donde se lleva a cabo la presentación de varios cortometrajes y largometrajes.

Hasta el momento se desconoce el total de los daños, como información preliminar se conoce que los manifestantes ya se han retirado del lugar.

Más tarde más información