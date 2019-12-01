Hombre fallece tras ataque armado en colonia Ferrocarril Sección 4 de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 18:45:12

Zamora, Mich., 11 de octubre de 2025.- Un hombre perdió la vida luego de ser agredido con disparos de arma de fuego en la colonia Ferrocarril Sección 4, sin que hasta el momento se haya podido identificar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas de este sábado, cuando el C5 Sitec recibió un reporte sobre una persona lesionada en la esquina de las calles Ferrocarril y Olimpo. Elementos de seguridad de los tres niveles acudieron al lugar y encontraron al hombre, de aproximadamente 50 a 60 años, recostado en la entrada de una vivienda marcada con el número 13. Vestía pantalón de mezclilla, chamarra azul marino y tenis negros con rojo.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento en el sitio. Peritos especializados en la escena del crimen, junto con agentes investigadores, realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación y para continuar con las investigaciones sobre el móvil del ataque.

Las autoridades mantienen la zona acordonada mientras se recaban indicios que permitan esclarecer el homicidio y dar con los responsables.