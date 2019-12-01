Tren embiste autobús de pasajeros en el Estado de México; reportan fallecidos y más de 40 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 08:54:23

Atlacomulco, Estado de México, a 8 de septiembre de 2025.- Un autobús de pasajeros, fue impactado por el tren, dejando más de 40 personas heridas y varios fallecidos en el municipio de Atlacomulco.

Los hechos se registraron sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona de la zona industrial, donde de acuerdo a versiones extraoficiales, el conductor del autobús, intentó ganarle el paso al tren.

La unidad de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata (HP) con número económico 6002, fue embestida y arrastrada por varios metros, además de que quedó incrustada en uno de los vagones.

En el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región, para atender a 45 heridos y 8 fallecidos.

Asimismo, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex, dio a conocer que tras el accidente, se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos.