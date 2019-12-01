Trasladan al Cereso de Mil Cumbres a policías de Ecuadureo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 21:41:15
Charo, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Los diez elementos policiacos y el director de la Policía Municipal de Ecuandureo que fueron detenidos acusados de vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueros trasladados al penal de Alto Impacto en el municipio de Charo.

Como se recordará a raíz de los hechos registrados el fin de semana, fueron detenidos los agentes policiacos.

Luego de que concluyera el término de ley, los requeridos fueron trasladados en medio de un dispositivo de seguridad al referido penal.

Ahora será el Juez de Control que conozca de la causa quien determine la situación jurídica de los presuntos.

