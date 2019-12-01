Buscan a los 23 reos de alta peligrosidad que se fugaron del penal de Ixtapa en Puerto Vallarta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 22:36:43

Puerto Vallarta, Jalisco, a 25 de febrero de 2026.- Después de que se fugaron 23 reos del penal de Ixtapa el pasado domingo durante los disturbios tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Nayarit y Jalisco se encuentra buscándolos.

De acuerdo a la información, los internos se encontraban presos por delitos de alta peligrosidad, como homicidios, delitos contra la salud, posesión y portación de armas, y robo calificado en sus distintas modalidades.

Asimismo las autoridades que en su mayoría, los reos son de Nayarit y Jalisco, aunque también hay de Zacatecas y Puebla.

Entre los fugitivos se encuentran Sergio Alejandro López Balderas, Sergio Pérez Espino, Michel Naranjo Rojas, Sergio López Rangel y Santos Espino Castellano.