Autoridades atienden incendio de pastizal en Villas del Pedregal, Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 21:12:22

Morelia, Michoacán a 25 de febrero de 2026.- Hace unos momentos se reportó un incendio de pastizal en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia, cerca del acceso al C5, por lo que autoridades mantienen un monitoreo permanente de la zona.

Elementos de emergencia ya se dirigen al lugar para atender el siniestro y evitar su propagación, a fin de salvaguardar la integridad de la población y reducir posibles afectaciones.

De manera preventiva, se recomienda a las y los vecinos evitar acercarse al área afectada, cerrar puertas y ventanas en caso de presencia de humo, y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y permitir el paso de los vehículos de emergencia, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales.