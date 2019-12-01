Identifican a pareja que perdió la vida en un camión de pasajeros durante un accidente en la autopista de occidente 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 19:23:39

Vista Hermosa, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Como Michel O.M., enfermera en el Hospital de Zona 08 del IMSS y su padre, Miguel O.G., ambos originarios de Uruapan, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida tras el choque de un camión de pasajeros contra un tráiler quemado en los disturbios del fin de semana en la autopista México-Guadalajara (Occidemte), en esta demarcación.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, a la altura del kilómetro 3911+900 de la referida carretera se registró el choque de un camión contra los restos de un tráiler quemado.

Fue al continuar con las pesquisas que los ahora occisos fueron identificados como Michel O.M., enfermera en el Hospital de Zona 08 del IMSS y su padre, Miguel O.G., ambos originarios de Uruapan.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado en virtud de la forma en que el tráiler fue quemado en esa zona.