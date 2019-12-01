Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 20:22:08

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de noviembre de 2026.- Cinco mexicanos que se dirigían a Estados Unidos para incorporarse a empleos con visa laboral perdieron la vida luego de que el autobús en el que viajaban volcara sobre la carretera Panamericana, en Chihuahua, accidente que también dejó decenas de personas lesionadas.

El percance ocurrió en el kilómetro 164 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, donde una unidad de pasajeros de la empresa Viajes Azteca terminó volcada. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, 31 personas resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico.

Los pasajeros provenían de distintas localidades de Zacatecas, entre ellas Fresnillo, Jerez, Tlaltenango, Juan Aldama, Villanueva, Huejúcar, Valparaíso y otras comunidades. La mayoría tenía como destino ciudades de California y Arizona, en busca de oportunidades laborales en territorio estadounidense.

Entre los destinos se encontraba Los Ángeles, a donde viajaban 25 personas, mientras que otras siete se dirigían a Phoenix. El resto tenía previsto llegar a Bloomington, El Monte y Pacoima.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a dos de las víctimas mortales: Arturo Reséndiz Raygoza, quien abordó el autobús en Jerez, y Juan Ramón Esparza, originario de Fresnillo. Ambos tenían como destino Los Ángeles y contaban con permisos de trabajo.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para auxiliar a los pasajeros y trasladarlos a diferentes hospitales. En las labores participaron 22 ambulancias y tres unidades de rescate, con personal de Urge, Cruz Roja, Ángeles Blancos, bomberos y otras corporaciones.

Los lesionados fueron canalizados a hospitales de Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Villa Ahumada, donde reciben atención médica por diversas heridas, entre ellas fracturas y traumatismos.

Las autoridades continúan con las labores de identificación de las víctimas y el seguimiento médico de las personas que sobrevivieron al accidente.