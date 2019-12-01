Trasladan a mujer embarazada a Querétaro, estaba en una zona incomunicada cercana a Zimapán 

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres reconoció que con el desfogue controlado de la presa Zimapán, una mujer embarazada tuvo que ser trasladada a un hospital en la capital queretana, ya que estaba por concluir su gestación.

Explicó que las comunidades de La Mora y La Vega, en Cadereyta de Montes se mantienen incomunicadas, ya que sus caminos de acceso se vieron afectados por el desfogue, sin embargo, las 170 personas que habitan estas zonas se encuentran bien.



“Hemos estado ahí desde el día anterior con las personas incomunicadas, que son 170, aproximadamente; no hay ningún riesgo y a todas se les atendió y solo se trasladó a una mujer que estaba ya prácticamente el término de gestación, y se le mandó a Querétaro”, dijo.

Puntualizó que se tiene un puesto de mando permanente para atender, cualquier situación que se presente, con equipo especializado, aunque no a sido necesario.

"Estamos en la espera, nosotros estamos operando incluso muy cerca de Zimapán, de las comunidades de La Mora; tenemos el puesto de mando, en donde permanentemente 24 horas”.

Recordó que se les brindaron colchonetas, cobijas y víveres, que han sido suficientes para los habitantes que decidieron quedarse en casa.