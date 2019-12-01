Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 

Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 21:37:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 27 de agosto de 2025.- Bajo un intenso despliegue de seguridad federal, René Belmonte Aguilar, alias “El Rino” o “El Chamuco”, señalado como líder del Cártel Jalisco en los municipios de San Juan Nuevo y Uruapan, fue trasladado esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

La detención de Belmonte Aguilar y de uno de sus presuntos sicarios, originario de Tancítaro, ocurrió en Uruapan durante un operativo encabezado por la policía municipal. 

Los agentes detectaron una camioneta Toyota pickup blanca, con placas MU-599 W, y al marcarles el alto hallaron entre sus pertenencias equipo táctico de uso militar, un arma corta, droga, dinero en efectivo y un dron.

Los dos detenidos fueron entregados a las autoridades federales y posteriormente trasladados a Morelia en medio de un fuerte resguardo de seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mecánico resulta herido en ataque armado en la colonia Manantiales de Morelia, Michoacán 
Recuperan en Tzintzuntzan, Michoacán, camioneta robada de empresa alimenticia; delincuentes huyeron con la carga
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz
Más información de la categoria
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
Comentarios