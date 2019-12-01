Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 21:37:58

Morelia, Mich., a 27 de agosto de 2025.- Bajo un intenso despliegue de seguridad federal, René Belmonte Aguilar, alias “El Rino” o “El Chamuco”, señalado como líder del Cártel Jalisco en los municipios de San Juan Nuevo y Uruapan, fue trasladado esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

La detención de Belmonte Aguilar y de uno de sus presuntos sicarios, originario de Tancítaro, ocurrió en Uruapan durante un operativo encabezado por la policía municipal.

Los agentes detectaron una camioneta Toyota pickup blanca, con placas MU-599 W, y al marcarles el alto hallaron entre sus pertenencias equipo táctico de uso militar, un arma corta, droga, dinero en efectivo y un dron.

Los dos detenidos fueron entregados a las autoridades federales y posteriormente trasladados a Morelia en medio de un fuerte resguardo de seguridad.