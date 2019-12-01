Trasladan a familiares de Iván Archivaldo Guzmán a prisión de máxima seguridad

Trasladan a familiares de Iván Archivaldo Guzmán a prisión de máxima seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 08:19:44
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Almoloya de Juárez, Estado de México, a 14 de marzo 2026.- Mario “N” y Mario Alfredo “N”, suegro y cuñado respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”, fueron trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los familiares políticos del líder de “Los Chapitos” fueron trasladados desde el Centro Federal de Reinserción Social No. 2 en Jalisco, mejor conocido como “penal de Puente Grande”, en El Salto, Jalisco, junto con otros 14 reclusos.

En ese sentido, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, indicó que los otros reos son integrantes o delincuentes vinculados con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Los dos hombres mencionados son identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa y están señalados por narcotráfico, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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