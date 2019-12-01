Analizará México quitar la suspensión a la importación de carne de cerdo de España

Madrid, España, a 13 de marzo de 2026.- El gobierno de México analizará la suspensión impuesta a finales de 2025 a las importaciones de carne de cerdo procedente de España, una medida adoptada tras detectarse un brote de Peste Porcina Africana. La revisión fue planteada durante un encuentro bilateral entre los responsables del sector agrícola de ambos países, en el que se abordó la evolución sanitaria y las posibilidades de flexibilizar las restricciones comerciales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, informó que su homólogo mexicano, Julio Antonio Berdegué, le confirmó la disposición del gobierno mexicano para evaluar nuevamente la medida. Ambos funcionarios sostuvieron una reunión que el ministro español calificó como “muy positiva” en la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Ciudad de México, en el marco de la relación de cooperación entre ambas naciones.

“En la reunión le he trasladado al secretario mi deseo de que se planteara una revisión por parte de México de esa posición en relación con la regionalización. La respuesta que he obtenido por parte del secretario es que, efectivamente, me ha indicado que se efectuaría esta revisión”, explicó Planas durante una rueda de prensa realizada en la residencia del embajador español tras concluir su visita oficial.

El funcionario español señaló que la solicitud fue bien recibida por la parte mexicana y sostuvo que existen elementos técnicos que podrían permitir modificar la restricción actual para limitarla únicamente a las zonas afectadas por el brote, localizado principalmente en la ciudad de Barcelona.

Planas agregó que España respetará la decisión que adopte México tras la revisión, al tratarse de una determinación soberana. No obstante, subrayó que su país mantiene altos estándares en materia de sanidad animal y expresó su expectativa de que ambos gobiernos puedan avanzar en la cooperación para retirar las actuales limitaciones a la exportación de carne de cerdo hacia el mercado mexicano.