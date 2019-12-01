Cae ex diputada priista por sustracción de menores; habría retenido a su propia nieta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 07:19:35

San Andrés Cholula, Puebla, a 14 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a una mujer identificada como Gabriela “N”, quien fue diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Veracruz, por su presunta participación en el delito de sustracción de menores.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la detención la efectuaron policías de investigación en San Andrés Cholula, en Puebla.

De acuerdo con las investigaciones la también ex directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tuxpan, Veracruz, retuvo a su propia nieta, hecho que fue denunciado por la madre de la menor.

Los hechos se habrían registrado en Tampico, Tamaulipas, por lo que la mujer será puesta a disposición de las autoridades en ese estado para que determinen su situación legal.