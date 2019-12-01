Accidente vehicular en Tingambato, Michoacán, deja dos personas sin vida

Accidente vehicular en Tingambato, Michoacán, deja dos personas sin vida
Accidente vehicular en Tingambato, Michoacán, deja dos personas sin vida
Accidente vehicular en Tingambato, Michoacán, deja dos personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 19:31:35
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Tingambato, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Un saldo de dos personas sin vida fue el que dejó un accidente vehicular registrado en la carretera libre a Pátzcuaro, pasando la entrada a San Ángel hacia Tingambato.

Al respecto se informó que fue a la altura del kilómetro 46 de la carretera Uruapan-Pátzcuaro donde se había registrado el percance.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron accidentada una camioneta y a dos personas sin vida.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe de los hechos para los efectos a que haya lugar.

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