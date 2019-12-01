Accidente vehicular en Tingambato, Michoacán, deja dos personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 19:31:35

Tingambato, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Un saldo de dos personas sin vida fue el que dejó un accidente vehicular registrado en la carretera libre a Pátzcuaro, pasando la entrada a San Ángel hacia Tingambato.

Al respecto se informó que fue a la altura del kilómetro 46 de la carretera Uruapan-Pátzcuaro donde se había registrado el percance.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron accidentada una camioneta y a dos personas sin vida.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe de los hechos para los efectos a que haya lugar.