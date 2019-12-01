Tras diez cateos en Morelia, Michoacán, aseguran 43 máquinas tragamonedas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 19:41:58

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de diez órdenes de cateo llevadas a cabo en distintos puntos de Morelia, se aseguraron 43 máquinas tragamonedas.

Sobre el particular se informó que dichas intervenciones forman parte de las investigaciones y acciones contra la extorsión, mediante las cuales se busca detectar y debilitar posibles fuentes de financiamiento de grupos delictivos.

Durante el despliegue, los uniformados participaron en la revisión de los inmuebles y en el aseguramiento de los aparatos localizados en los sitios intervenidos.

Es de mencionar que la finalidad de estas acciones, de acuerdo con el reporte oficial, es cerrar espacios a las actividades ilícitas que pudieran generar recursos para organizaciones criminales.