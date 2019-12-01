Tras una riña, ultiman a hombre con arma blanca en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.– Un joven fue privado de la vida a puñaladas durante una riña registrada en la madrugada de este domingo en el fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, en el municipio de Uruapan, Michoacán.

El incidente ocurrió sobre la Avenida Latinoamericana, a las afueras del bar “Pit”, donde vecinos reportaron una pelea entre varios hombres.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes encontraron a un joven tendido sobre la banqueta con múltiples heridas.

Pese a los esfuerzos de los socorristas por brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizó las primeras diligencias.

De manera preliminar, se informó que la víctima, de entre 20 y 25 años, presentaba varias heridas provocadas por arma blanca.

Tras concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.

Hasta el momento, no se ha localizado a los responsables del homicidio.

