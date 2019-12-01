Carambola en Calzada La Huerta deja tres personas lesionadas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 11:21:25

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– Una carambola entre tres vehículos registrada sobre el puente de la Calzada La Huerta, a la altura de la entrada a la tenencia Morelos, dejó como saldo tres personas lesionadas en Morelia, Michoacán.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo, cuando por razones aún desconocidas los tres automóviles se impactaron entre sí.

La fuerza del choque provocó que uno de los vehículos saliera proyectado hacia la parte inferior del puente, donde quedó destrozado.

Tras el reporte ciudadano, paramédicos de Protección Civil Estatal se movilizaron al lugar para brindar auxilio. Al arribar, confirmaron que tres personas resultaron heridas, por lo que recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para una valoración más completa.