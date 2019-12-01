Pierden la vida cuatro migrantes tras la volcadura de un bote en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 11:57:08

California, Estados Unidos, 16 de noviembre del 2025.-Cuatro migrantes murieron, cuatro más resultaron heridos y uno quedó detenido tras la volcadura de un bote en la costa de San Diego, un hecho en el que participaron personas de nacionalidad aún no determinada, aunque varios algunos podrían ser mexicanos.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este domingo que continúa la búsqueda de más posibles involucrados en el incidente.

El accidente ocurrió en Imperial Beach, en el sur de California y muy cerca de la frontera con México. Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas en el lugar, mientras que otras cuatro fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Un migrante adicional fue puesto bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Guardia Costera señaló que las causas de la volcadura siguen bajo investigación y que continúan los operativos por aire y mar en busca de “extranjeros sospechosos adicionales”.

El organismo no detalló cuántos de los migrantes eran mexicanos ni si se encuentran entre los fallecidos.

“Nuestros equipos y agencias socias respondieron inmediatamente, pero este caso demuestra los riesgos severos que hay para los extranjeros que intentan entrar a Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables”, declaró el capitán Robert Tucker, comandante del sector San Diego.

La Patrulla Fronteriza de Imperial Beach reportó la volcadura alrededor de la medianoche del viernes al sábado. Inicialmente se localizaron seis migrantes en la playa: uno sin vida y otro que fue rescatado tras quedar atrapado bajo la embarcación.

Más tarde, se informó sobre una persona en el agua cerca del muelle de Imperial Beach; al llegar, los agentes encontraron a tres migrantes más en el mar, quienes fueron declarados muertos por los servicios de emergencia.