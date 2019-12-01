Hallan cadáver con huellas de violencia al interior de un taxi en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 11:39:09

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– El cadáver de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado al interior de un taxi abandonado en la brecha que conecta el Boulevard Playero con la localidad de El Bordonal, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con primeros reportes, vecinos de la zona alertaron esta mañana sobre un vehículo de la línea La Mira, un Nissan Tsuru blanco con placas A-1075-LCH de Michoacán, que se encontraba detenido y con la cajuela abierta.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, al inspeccionar el vehículo, encontraron dentro del maletero el cuerpo de un hombre que presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.

La zona fue asegurada en tanto personal de la Fiscalía General del Estado iniciaba las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio. Hasta el momento se desconoce si la víctima era el conductor del taxi o una persona ajena.

El hombre permanece en calidad de no identificado. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense; vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta negra y zapatos café.