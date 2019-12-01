Tras una disputa por apuestas durante una carrera de caballos en Tlaxcala, dos hermanos pierden la vida y una mujer queda herida

Tras una disputa por apuestas durante una carrera de caballos en Tlaxcala, dos hermanos pierden la vida y una mujer queda herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 22:43:21
Hueyotlipan, Tlaxcala, a 26 de enero de 2026.- Dos hermanos perdieron la vida y una mujer resultó herida tras una disputa relacionada con apuestas durante una carrera de caballos, en el marco de la feria anual del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en una carrera clandestina realizada en el sitio conocido como “Carril de Caballos”, ubicado en el Rancho Las Vegas. De acuerdo con los primeros reportes, una discusión por el tema de las apuestas escaló hasta que dos hombres sacaron armas de fuego y dispararon contra una familia originaria del municipio de Ixtacuixtla.

En el lugar fallecieron Pablo N., de 22 años, y Andrés N., de 31 años. Paramédicos de Protección Civil de Hueyotlipan confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales. En tanto, Concepción N., de 41 años, resultó lesionada por impacto de bala y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Llamadas al número de emergencias 911, alertaron que los agresores realizaron al menos diez detonaciones, lo que generó pánico entre los asistentes al evento. Se informó que la carrera carecía de permisos y de supervisión por parte de las autoridades, pese a tratarse de una actividad tradicional y con alta afluencia durante las fiestas del municipio.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal del Ejército, quienes acordonaron la zona en espera del Instituto de Ciencias Forenses para el levantamiento de los cuerpos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

