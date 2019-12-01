Localizan cuerpo de un elemento del Ejército Mexicano al fondo de la presa Sanalona en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 21:06:20

Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2026.- El cuerpo de un elemento del Ejército Mexicano fue localizado en la presa Sanalona, en Culiacán, a aproximadamente 10 metros de profundidad, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia semanal, el mandatario estatal explicó que dos soldados ingresaron al agua con la intención de aproximarse a una lancha que presuntamente contenía materiales “sospechosos”; sin embargo, uno de ellos no volvió a salir.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, precisó que “el comandante de la novena zona militar solicitó apoyo para la búsqueda intensiva de un elemento del ejército que había caído al agua del embalse cuando realizaban un operativo en la región”.

Tras el reporte de la desaparición, cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos y personal de Protección Civil, acudieron para realizar las labores de auxilio. No obstante, el militar no fue localizado durante la tarde del domingo, por lo que las acciones se suspendieron al caer la noche.

Fue hasta la mañana de este lunes cuando el cuerpo fue encontrado a unos 80 metros de la orilla y a una profundidad cercana a los 10 metros.

De acuerdo con información extraoficial, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional fue interceptada una lancha que presuntamente transportaba sustancias químicas y quedó varada en el embalse. Dos elementos intentaron llegar nadando hasta la embarcación, pero uno de ellos, originario del estado de Durango, desapareció, según el reporte de su compañero.