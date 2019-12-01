Ante el descenso de temperaturas, modifican los horarios escolares en el nivel básico de Sonora

Hermosillo, Sonora, a 26 de enero de 2026.- Debido al descenso de temperaturas previsto para los próximos días en gran parte del estado de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) determinó modificar de manera temporal los horarios escolares en el nivel básico, tanto en escuelas públicas como privadas de los 72 municipios de la entidad. La medida estará vigente del lunes 26 al jueves 29 de enero.

Durante este periodo, el alumnado del turno matutino ingresará una hora después de lo habitual, mientras que en el turno vespertino la salida se adelantará una hora, como acción preventiva para disminuir posibles afectaciones a la salud de niñas, niños y adolescentes ante las condiciones climáticas adversas.

La SEC precisó que esta decisión se tomó a partir de los informes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, los cuales alertan sobre la presencia de temperaturas considerablemente bajas, que representan un mayor riesgo para la población infantil por su vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.

El titular de la dependencia, Froylán Gámez Gamboa, explicó que el ajuste tiene como objetivo proteger el bienestar del estudiantado durante los días de mayor impacto del frío, además de exhortar a madres, padres y tutores a procurar que sus hijas e hijos acudan a clases debidamente abrigados.

Finalmente, las autoridades educativas recomendaron a la población mantenerse atenta a la información difundida a través de los medios oficiales, ya que los cambios en las condiciones meteorológicas podrían derivar en la implementación de nuevas medidas preventivas. Esta acción se suma a las estrategias aplicadas por el gobierno estatal en temporadas invernales anteriores, especialmente en regiones del norte y zonas serranas de Sonora, donde las bajas temperaturas suelen ser más intensas.