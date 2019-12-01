Cae palenque clandestino en Zamora, Michoacán: Más de 250 personas sorprendidas en peleas ilegales de gallos

Zamora, Mich., a 26 de enero de 2026.- Un espectáculo ilegal que operaba a plena luz del día fue abruptamente interrumpido por fuerzas de seguridad estatales y federales, luego de que un palenque clandestino fuera desmantelado en la localidad de Ario de Rayón, en el municipio de Zamora, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Tras labores de vigilancia estratégica e inteligencia preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, ubicaron el inmueble donde se realizaban peleas ilegales de gallos, una actividad prohibida en la entidad por su vínculo con prácticas clandestinas y posibles delitos conexos.

El operativo sorprendió a más de 250 asistentes, quienes se encontraban participando y presenciando el evento al margen de la ley. De manera pacífica pero contundente, las fuerzas de seguridad desalojaron el lugar, suspendieron de inmediato la actividad y desactivaron el palenque, evitando cualquier conato de violencia.

Aunque no se reportaron personas detenidas, las autoridades destacaron que este tipo de eventos representan un foco de riesgo social, ya que suelen operar sin medidas de seguridad, al margen de la ley y, en algunos casos, ligados a apuestas ilegales y otros ilícitos.

La SSP reiteró que los palenques clandestinos están estrictamente prohibidos en Michoacán, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades a través de las líneas 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima, como parte de la estrategia para recuperar la paz y el orden en la región.