Despidos en Apatzingán son represalia por protesta, acusa sindicato; Finanzas municipales están sanas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 18:56:14
Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- Representantes del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán acudieron al Congreso local para solicitar el apoyo de los diputados y buscar un acercamiento urgente con el Gobernador de Michoacán.

El motivo principal de su visita detener los despidos injustificados que, denuncian, el Ayuntamiento emprendió contra sus agremiados.

Al respecto, el Secretario General del sindicato, Oscar Francisco González Magaña, recordó que son 33 sus compañeros rescindidos de su trabajo. Los sindicalizados sostienen que estos despidos son represalias por haberse manifestado en "brazos caídos" los días 4 y 5 de diciembre de 2025, debido a la retención ilegal de prestaciones como la caja de ahorro y cuotas sindicales.

En entrevista, el representante sindical refutó la justificación económica que la alcaldesa les expresó para los recortes. Oscar González señaló que las finanzas del ayuntamiento están sanas, destacando la contradicción de despedir a 33 empleados y, al mismo tiempo, contratar a otras personas nuevas.

Además, denunciaron que entre los despedidos hay trabajadores con más de 20 años de antigüedad y a escasos meses de jubilarse.

La exigencia principal del sindicato es la reinstalación inmediata de los 33 compañeros despedidos y que no se modifique el Contrato Colectivo de Trabajo. Advirtieron que, si los despidos proceden, las demandas laborales resultarán en el pago de laudos millonarios que recaerán en la próxima administración municipal.

Noventa Grados
