Maestra es apuñalada, calcinada y abandonada en Veracruz; su hija y su yerno, los principales sospechosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 00:17:02
Agua Dulce, Ver., a 27 de enero de 2026.— El crimen ocurrió dentro de casa… y los presuntos responsables habrían sido su propia hija y su yerno. Una maestra de preescolar fue asesinada a puñaladas, sacada de su vivienda y quemada viva o post mortem frente a su domicilio, en un hecho que ha cimbrado a toda la región sur de Veracruz.

La víctima, Martha “N”, de 53 años, era docente conocida en la comunidad. Su cuerpo apareció la mañana de este lunes calcinado dentro de una cuneta, a un costado de la carretera antigua Agua Dulce–Rabasa, en la colonia Kilómetro 2.

Sangre, fuego y un rastro que llevó a casa

Lo que en un inicio parecía un cuerpo abandonado terminó destapando un escenario de violencia extrema. El cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca, además de quemaduras severas.

Las manchas de sangre no dejaban lugar a dudas: el ataque habría ocurrido dentro del domicilio de la víctima. Ahí, peritos encontraron indicios de una brutal agresión. Después, el cuerpo habría sido arrastrado al exterior y prendido en fuego, en un intento por borrar evidencias.

Huida fallida: caen en el auto de la víctima

Horas después del hallazgo, la investigación dio un giro aún más perturbador. Policías detectaron el automóvil de la maestra circulando por la zona, lo que desató una persecución que terminó en la congregación de Tonalá, con apoyo del Ejército Mexicano.

Dentro del vehículo viajaban dos personas cercanas a la víctima su hija, menor de edad y estudiante de bachillerato, y su pareja sentimental, señalado como su yerno.

Ambos fueron detenidos y trasladados a Coatzacoalcos, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Un crimen que apunta al interior de la familia

Aunque la Fiscalía guarda hermetismo, versiones locales apuntan a un conflicto familiar grave como detonante del homicidio. Trascendió que una discusión al interior del hogar habría escalado hasta un ataque mortal, seguido de un intento desesperado por ocultar el crimen.

La participación de una menor de edad agrega un elemento aún más delicado al caso, que será tratado bajo protocolos especiales, sin que ello impida que se investigue un homicidio con extrema violencia.

Indignación, miedo y preguntas sin respuesta

En Agua Dulce, el caso ha provocado indignación, rabia y miedo. Padres de familia, docentes y vecinos no salen del asombro: la mujer que educaba a niños pequeños habría sido asesinada por quienes compartían su techo.

Mientras la Fiscalía integra la carpeta de investigación, una pregunta recorre las calles del municipio: ¿Qué ocurrió realmente esa noche dentro de la casa de la maestra?

