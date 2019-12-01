Ryan Wedding se declara no culpable ante una corte de EU

Santa Ana, California, a 26 de enero de 2026.- Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, se declaró no culpable este lunes ante una corte federal en Santa Ana, California, de los delitos que se le imputan por narcotráfico y homicidios múltiples.

Wedding compareció ante el tribunal luego de haber sido trasladado desde México, país donde se entregó voluntariamente en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. El Departamento de Justicia estadounidense lo identifica como presunto cabecilla de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Según la acusación, el imputado, de 44 años, habría operado en coordinación con el Cártel de Sinaloa para el traslado de cargamentos de gran escala de cocaína. La droga era enviada desde Colombia, cruzaba territorio mexicano y tenía como destino final puntos de distribución en California y varias regiones de Canadá.

El exdeportista, quien participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, se encontraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, organismo que ofrecía hasta 15 millones de dólares como recompensa por información que condujera a su captura, previa a su detención en México.

La acusación formal contempla delitos por conspiración para la distribución de cocaína, complot para cometer homicidio y obstrucción de la justicia mediante la manipulación de testigos. Las autoridades federales advirtieron que, en caso de ser declarado culpable de los cargos más graves, podría recibir una condena de prisión perpetua.

Durante la audiencia inicial, la defensa negó de manera categórica todas las acusaciones. El juez determinó que Wedding permanezca bajo custodia sin posibilidad de fianza, al considerar que representa un riesgo elevado de fuga y un peligro potencial para las personas que participan como testigos en el proceso.