Tras seis cateos en La Piedad, Michoacán aseguran 97 máquinas tragamonedas y dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 10:24:18

La Piedad, Michoacán, a 28 de octubre 2026.– Como resultado de la cumplimentación de seis órdenes de cateo en distintos inmuebles de La Piedad, se aseguraron 97 máquinas tragamonedas y diversos indicios de sustancias ilícitas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias, encabezadas por la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, se llevaron a cabo tras obtener las respectivas órdenes judiciales expedidas por un Juez de Control. Los operativos simultáneos se desplegaron en inmuebles de las colonias Perros Bravos, Centro, Tres Estrellas y El Ensueño, esta última en la localidad de Cuitzillo.

En uno de los domicilios de la zona Centro, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron una bolsa con hierba verde con características de marihuana y residuos de al parecer metanfetamina, los cuales fueron embalados para su análisis pericial.

Los inmuebles e indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades.