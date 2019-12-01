Blanca Cruz asume la presidencia interina del INE en medio de una crisis institucional

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2026.- La conducción del Instituto Nacional Electoral (INE) entró en una nueva etapa este martes, luego de que Blanca Yassahara Cruz García rindiera protesta como consejera presidenta provisional del organismo, en un contexto marcado por la renuncia de Guadalupe Taddei y los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y relaciones con proveedores.

La toma de protesta se realizó durante una sesión extraordinaria urgente del Consejo General, después de que las diez consejerías que permanecen en funciones acordaran designar a Cruz García para encabezar temporalmente la institución. La decisión permitió poner fin a un periodo de aproximadamente 31 horas sin una persona al frente de la presidencia del órgano electoral.

En su primer mensaje tras asumir la responsabilidad, la funcionaria destacó que la estabilidad del INE debe estar respaldada por sus instituciones, las normas que lo rigen y las decisiones tomadas de manera colectiva, más allá de quién ocupe la presidencia. También sostuvo que la confianza ciudadana debe fortalecerse mediante un ejercicio transparente, independiente y responsable de sus funciones.

Cruz García aseguró que uno de los principales objetivos durante su gestión será garantizar la continuidad de las actividades del organismo, particularmente ante el desarrollo del proceso electoral 2026-2027, que ya se encuentra en marcha.

La nueva presidenta provisional también se refirió a las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y en la asignación de contratos a proveedores durante la gestión anterior. Al respecto, manifestó su disposición para que las áreas correspondientes proporcionen la documentación y colaboración necesarias a las autoridades fiscalizadoras, a fin de esclarecer los hechos y atender los requerimientos legales.

En ese sentido, enfatizó que la autonomía del organismo electoral no debe confundirse con falta de transparencia ni con una excepción al cumplimiento de la ley. Señaló que la independencia institucional debe ir acompañada de la obligación de rendir cuentas.

Como parte de los cambios anunciados durante esta transición, el Consejo General también acordó revisar los perfiles de funcionarios en puestos directivos y fortalecer la toma de decisiones colegiadas. Además, se informó sobre la suspensión temporal de nuevas contrataciones y la presentación de renuncias de tres funcionarios del instituto.

Blanca Cruz García permanecerá al frente del INE hasta que la Cámara de Diputados designe a quien ocupará la presidencia de manera definitiva. Mientras tanto, deberá conducir los trabajos del organismo en una etapa que exige mantener la operación electoral y atender los cuestionamientos sobre su funcionamiento administrativo.

La transición representa un nuevo capítulo para el instituto, que ahora enfrenta el reto de preservar la confianza pública, garantizar la organización de los próximos comicios y esclarecer las presuntas irregularidades señaladas durante la administración anterior.