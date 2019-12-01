Adolescente, presunto responsable de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre 2026.- Un Juez de Control Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, determinó vinculación a proceso contra un adolescente de 17 años, por su posible relación en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, cometidos contra dos hombres, en el año 2025, en esta ciudad.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 9 de junio del año en cita, las víctimas J.E.L.H. y A.M.Y. se encontraban afuera de un domicilio en la colonia Valle del Durazno, sitio hasta donde llegó el adolescente a bordo de una motocicleta para atacar con un arma de fuego a ambas personas, privando de la vida a la primera y lesionando a la segunda.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público Especializado, quien inició las investigaciones y condujo al adolescente en conflicto con la ley penal ante la autoridad jurisdiccional especializada, la cual, tras analizar los datos de prueba, resolvió su vinculación a proceso y le impuso internamiento preventivo como medida cautelar.