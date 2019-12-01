Urge localizar a familiares de mujer herida en percance sobre la autopista Siglo XXI; se encuentra en el Hospital Regional de Uruapan

Urge localizar a familiares de mujer herida en percance sobre la autopista Siglo XXI; se encuentra en el Hospital Regional de Uruapan
Urge localizar a familiares de mujer herida en percance sobre la autopista Siglo XXI; se encuentra en el Hospital Regional de Uruapan
Urge localizar a familiares de mujer herida en percance sobre la autopista Siglo XXI; se encuentra en el Hospital Regional de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 09:00:04
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Uruapan, Mich., 28 de octubre de 2026.- Se solicita su valiosa colaboración para localizar a familiares de una persona del sexo femenino que se encuentra internada en grave estado de salud e inconsciente tras sufrir un accidente automovilístico sobre la autopista Siglo XXI, a la altura de Cuatro Caminos.

La paciente fue auxiliada por paramédicos de Ambumed en el lugar referido y trasladada al Hospital General de Uruapan (Hospital Regional), donde permanece ingresada en el área de urgencias en calidad de desconocida.

La persona viajaba a bordo de una camioneta marca Volvo, línea XC60, tipo SUV, color blanco, con placas de circulación PPH-162-C del estado de Michoacán. Asimismo, como seña particular cuenta con un tatuaje visible con coordenadas geográficas que inician con los números "17° 38' 36'' N".

Se pide a quien tenga información o la reconozca por estos datos, acudir al área de Trabajo Social del Hospital General de Uruapan, ubicado en San Francisco Uruapan, al oriente de la ciudad para proporcionar mayores datos.

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