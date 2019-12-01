Detiene la Policía Morelia a sujeto que invadió una vivienda

Detiene la Policía Morelia a sujeto que invadió una vivienda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 10:05:04
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Morelia, Michoacán, a 28 de octubre 2026.- Elementos de la Policía Morelia, a partición de particulares, detuvieron a un sujeto que invadía una vivienda en la colonia La Loma de esta ciudad.

Al respecto se informó que agentes policiacos que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito u vigilancia fueron alertados de que en la referida colonia, un sujeto se encontraba dentro de una vivienda que no era suya.

Acto seguido los uniformados se trasladaron al sitio en donde aseguraron al individuo.

Finalmente fue puesto a disposición de la FGE para los efectos a que haya lugar.

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