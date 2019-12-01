Tras pelea, mujer prende fuego a la vivienda de su novio en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Tras haber sostenido una pelea con su pareja sentimental, una desquiciada mujer prendió fuego a la vivienda del novio y rompió los cristales de su vehículo.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la colonia Margarita Maza de Juárez se estaba quemando una vivienda.
Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia y bomberos de Protección Civil, quienes se abocaron a sofocar la conflagración misma que sólo dejó daños materiales.
Sobre el hecho se supo por testimonios, que la novia del propietario de la vivienda habría sido la que prendió fuego y además rompió los cristales de su vehículo.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.