Tras pelea, mujer prende fuego a la vivienda de su novio en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Tras pelea, mujer prende fuego a la vivienda de su novio en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:26:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Tras haber sostenido una pelea con su pareja sentimental, una desquiciada mujer prendió fuego a la vivienda del novio y rompió los cristales de su vehículo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la colonia Margarita Maza de Juárez se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia y bomberos de Protección Civil, quienes se abocaron a sofocar la conflagración misma que sólo dejó daños materiales.

Sobre el hecho se supo por testimonios, que la novia del propietario de la vivienda habría sido la que prendió fuego y además rompió los cristales de su vehículo.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras pelea, mujer prende fuego a la vivienda de su novio en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Hallan a hombre con huellas de ahorcamiento en un hotel de Uruapan, Michoacán
Policía Morelia detiene a presunto ladrón por robo en colegio
Desaparece activista ambiental en Salvador Escalante, Michoacán; comunidad bloquea acceso en exigencia de búsqueda
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad de Michoacán por agresión a periodista; queda libre de otros cargos
Desaparece activista ambiental en Salvador Escalante, Michoacán; comunidad bloquea acceso en exigencia de búsqueda
Bedolla inaugurará el 20 de mayo el DIF Uruapan; será el más moderno de Michoacán
Derrame de crudo afecta a más de 20 mil pescadores en Veracruz
Comentarios