Hallan a hombre con huellas de ahorcamiento en un hotel de Uruapan, Michoacán

Hallan a hombre con huellas de ahorcamiento en un hotel de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:25:54
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Uruapan, Michoacán, a 16 de abril 2026.- El cuerpo de un hombre que presentaba huellas de asfixia mecánica por opresión (ahorcamiento) fue localizado en el interior de una habitación del motel Flamingo, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que empleados del referido lugar, ubicado en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, fueron los que dieron parte a las autoridades de la presencia del cuerpo sin vida de un hombre en uno de los cuartos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de asfixia mecánica por opresión (ahorcamiento), restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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