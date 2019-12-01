Policía Morelia detiene a presunto ladrón por robo en colegio

Policía Morelia detiene a presunto ladrón por robo en colegio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:19:39
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Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Elementos de la Policía Morelia, lograron la captura de un sujeto que es señalado de ser el presunto autor material de un robo en el colegio MAGESTIC.

Al respecto se informó que elementos de la referida corporación llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia cuando fueron alertados de un robo en el referido plantel educativo.

De inmediato se trasladaron alertados sitio los uniformados quienes ligaron detener a un sujeto que salía del lugar con varios objetos que presuntamente sustrajo del sitio.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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