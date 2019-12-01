Tras par de cateos en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas y aseguran estupefacientes

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de un par de órdenes de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, llevó a cabo dos cateos en distintos puntos de la capital michoacana, logrando el aseguramiento de diversas dosis de droga y la detención de tres personas presuntamente vinculadas a estas actividades ilícitas.

El primer cateo se efectuó en un inmueble ubicado en la calle Rubén Darío, de la colonia Faldas del Punhuato, donde personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) localizó y aseguró 245 dosis de una sustancia granulosa con características propias de metanfetamina. En el lugar fue detenida Pabla “N”, de 57 años.

En una segunda acción, realizada en un domicilio de la calle Alvarado López Ríos, en la colonia Primo Tapia Poniente, también en Morelia, se aseguraron 15 dosis de metanfetamina. En este operativo fueron detenidos Erica “N” y Juan de Dios “N”. Este cateo fue solicitado con base en un informe de investigación integrado por Policía Morelia.

Ambas intervenciones fueron autorizadas por un Juez de Control, luego de que esta institución presentara los datos de prueba que sustentaron la solicitud de las órdenes de cateo. Las acciones se realizaron con estricto apego a los protocolos legales y operativos.