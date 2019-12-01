Hallan cadáver en camino de terracería de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:20:57

Zamora, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.- La mañana de este jueves en un camino de terracería fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia e impactos de bala, el occiso esta sin identificar.

Fue aproximadamente a las 08:00 horas cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre una persona tirada en el camino que conduce del Libramiento Sur a la comunidad de Chaparaco se encontraba una persona tirada.

Policías Municipales y Guardias Civiles se trasladaron al citado camino conocido como "La Isla" donde encontraron al hombre sin vida con varias lesiones de bala y con los ojos vendados.

Los oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades competentes, arribando más tarde personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes realizaron lo conducente.

En cuanto al fallecido se dijo que no esta identificado y que este vestía pantalón de mezclilla azul, camisa a cuadros roja con blanco y chamarra gris.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, esperando sea identificado en las próximas horas.