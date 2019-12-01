Visita de Cristiano Ronaldo desata la locura y agota boletos del México-Portugal en menos de dos horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:25:23

Ciudad de México, 11 de diciembre del 2025.- La empresa boletera Fanki anunció este miércoles la conclusión de la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal, programado para el próximo 28 de marzo de 2026, en medio del intenso tráfico de usuarios que buscaban asegurar su entrada para la reapertura del Estadio Banorte.

Desde las 9:00 horas, cuando iniciaba la preventa exclusiva, miles de aficionados intentaron ingresar a la plataforma, lo que provocó largas filas virtuales y saturación del sistema.

Aunque en redes sociales se difundieron numerosas quejas y dudas sobre la operación del sitio, Fanki confirmó únicamente el fin del periodo de preventa, sin atribuirlo a fallas técnicas.

La empresa informó, a través de su página oficial, que la venta general se llevará a cabo el 13 de diciembre, fecha en la que el resto de los aficionados podrá adquirir sus boletos para el esperado encuentro que marcará el regreso del recinto tras su remodelación y la primera visita del astro portugués Cristiano Ronaldo a tierras mexicanas.