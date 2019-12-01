Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández; no se retirará del fútbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:47:13

Guadalajara, Jalisco, 11 de diciembre del 2025.- Las Chivas del Guadalajara anunciaron de manera oficial la salida del equipo de Javier Chicharito Hernández, leyenda del futbol mexicano y máximo anotador de la Selección Nacional de México.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas”, informó el equipo rojiblanco en un comunicado de prensa publicado en su sitio web.

“El vínculo entre Chicharito y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, se indicó en el texto.

Así mismo, el club tapatío señaló que Javier Hernández “aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX“.

Por su parte, el futbolista, a través de sus redes sociales, dejó en claro que no se retirará del futbol y lo mejor está para venir en su carrera deportiva.

En su segunda etapa con Chivas, club que lo vio nacer como jugador profesional, Hernández Balcázar disputó 41 encuentros, en los que apenas realizó cuatro anotaciones y una asistencia.

En su último partido con el Guadalajara, Chicharito falló un penal en el juego de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul, en los últimos minutos que le hubiera significado a Chivas clasificarse a las semifinales.