Tierra Caliente y la Ciénega de Michoacán arden otra vez pese a plan federal: helicópteros artillados abren fuego, balaceras, bloqueos y un ataque contra policías municipales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:49:02

Morelia, Mich., a 11 de diciembre de 2025.- Michoacán volvió a despertar bajo el estruendo de las balas. La mañana de este jueves, la Tierra Caliente y la región Ciénega se convirtieron en escenario de una nueva jornada de terror, con enfrentamientos, bloqueos carreteros, vehículos robados y ataques armados que contradicen, de manera brutal, los avances del Plan Michoacán.

Furia armada en Buenavista: helicópteros artillados, brechas tomadas y pobladores aterrados

En Santa Ana, municipio de Buenavista, el día comenzó con un infierno de disparos. Habitantes reportaron intensos intercambios de fuego que se prolongaron por varios minutos, mientras grupos de hombres armados se movían entre las brechas como si controlaran el terreno.

La tensión escaló aún más cuando dos helicópteros de las Fuerzas Especiales del Ejércitosobrevolaron la zona realizando maniobras de fuego de apoyo contra blancos en un cerro, confirmando que no se trataba de un simple rumor, sino de un operativo de alto riesgo.

Hasta ahora no existe un reporte oficial, pero videos, audios y transmisiones en vivo que circulan en redes mantienen en vilo a las comunidades.

Bloqueos, robos y carreteras tomadas en la Ciénega

La violencia se desplazó rápidamente hacia la región Ciénega, donde las carreteras Cotija–Sahuayo y Zamora–Los Reyes quedaron prácticamente secuestradas por la delincuencia.

Automovilistas fueron interceptados por hombres armados que, sin mediar palabra, los obligaron a descender y entregar sus vehículos, los cuales fueron utilizados como barricadas para bloquear el paso.

A esto se sumó la colocación de ponchallantas, causando caos vial, dejando a decenas de conductores varados y ralentizando el despliegue de las corporaciones de seguridad, que avanzaban con extrema precaución.

Ataque directo contra policías en Tingüindín

La mañana violenta continuó en el municipio de Tingüindín, donde la unidad 002 de la Policía Municipal fue rafagueada por sujetos que se desplazaban en una Honda CR-V gris y una pick-up negra.

Pese a la agresión, no se reportaron lesionados. Los atacantes escaparon rumbo a Jiquilpan.

A pesar del reciente despliegue de militares y policías como parte del denominado Plan Michoacan, una estrategia federal de seguridad, la realidad de este jueves —con balaceras a plena luz del día, carreteras tomadas y policías emboscados— desmiente por completo la versión oficial.