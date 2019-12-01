Hallan granada de gas en Morelia, Michoacán; SSP la neutraliza 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:23:12

Morelia, Michoacán, 11 de diciembre del 2025.- Luego de que ser portada el hallazgo de un artefacto, presuntamente explosivo, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, llevaron a cabo el aseguramiento del artefacto en la zona de Tres Marías en Morelia.

Sobre el particular se informó que como parte de los protocolos de análisis técnico-operativo, el artefacto fue sometido a una toma radiográfica (rayos X) para descartar alteraciones internas o adaptaciones que representaran un riesgo mayor. El estudio confirmó que no presentaba modificaciones.

De manera simultánea, el personal especializado ejecutó un barrido perimetral de búsqueda y detección para identificar la posible presencia de otros dispositivos o riesgos asociados, concluyendo sin novedad.

El operativo se realizó bajo lineamientos de inteligencia aplicada y control de escena, manteniendo en todo momento medidas de seguridad para trabajadores y población cercana.

Se invita a la población a llamar al 911 en caso de emergencias o de manera anónima al 089 para cualquier delito.