Capturan a presunta implicada en incendio que dejó 7 muertos en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:41:02

Puebla, Puebla, a 11 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a una mujer identificada como Isabel “N” por su supuesta implicación en un incendio provocado el pasado mes de noviembre en un bar de la ciudad de Puebla que dejó siete muertos y cinco heridos.

Según la Fiscalía General del Estado de Puebla, (FGE), se trata de la tercera persona detenida relacionada con el incendio mortal del establecimiento conocido como ‘Lacoss’.

De igual forma, las autoridades arrestaron a Gabriel N., alias ‘el Tato’, y Alejando N., conocido como ‘el Pelón’.

Todos los sospechosos son señalados por el Ministerio Público estatal por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

A la mujer se le acusa de participar en el incendio mortal, mientras que ‘el Tato’ fue identificado como el autor del ataque al establecimiento nocturno y ‘el Pelón’, de ser su cómplice.