Tras operativo, recuperan camión de carga que había sido robado con violencia en Tacámbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 17:35:54

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, logró la recuperación de un vehículo de carga que había sido robado con violencia mientras trasladaba mercancía.

Sobre el particular se informó que con base en la denuncia presentada por el conductor, los hechos fueron el pasado 10 de marzo, cuando fue despojado de un camión marca Isuzu, propiedad de una empresa comercializadora de jugos, en el que transportaba bebidas con un valor aproximado de 77 mil 672 pesos.

El afectado refirió que mientras circulaba con dirección al municipio de Tacámbaro, una camioneta Chevrolet tipo Tornado, color blanco, salió repentinamente de una brecha y se atravesó en su camino, bloqueándole el paso.

De la unidad descendieron dos personas encapuchadas, quienes portando armas de fuego lo amagaron y lo obligaron a entregar el vehículo, mismo que fue conducido por los agresores con rumbo al municipio de Pátzcuaro.

Tras la denuncia, los elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte implementaron diversas acciones operativas y de investigación, lo que permitió ubicar y recuperar la unidad robada.

Luego de realizar las diligencias correspondientes, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.