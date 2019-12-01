Presunto responsable de abuso sexual, es detenido en Gabriel Zamora, Michoacán 

Presunto responsable de abuso sexual, es detenido en Gabriel Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 17:42:54
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Apatzingán, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa derivada de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Apatzingán, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Jesús Margarito “N”, presunto responsable del delito de abuso sexual, cometido en contra de un adolescente de 12 años de edad, hechos registrados en el municipio de Gabriel Zamora. 

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 4 de septiembre de 2025, la víctima se dirigía caminando hacia su domicilio, cuando al pasar frente a un inmueble en construcción fue llamado por Jesús Margarito “N”, quien lo jaló al interior de la casa para después realizar tocamientos, el adolescente logró escapar e ir a su domicilio donde contó lo ocurrido a sus familiares.

Por estos hechos fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía Regional de Apatzingán, que derivado de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba de la posible participación de Jesús Margarito “N” en el delito, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión, misma que fue otorgada por un Juez de Control y posteriormente cumplimentada por el personal de la institución.

El detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional para que le sea resuelta su situación jurídica.

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