En Tlazazalca, Michoacán: Aseguran camioneta blindada con equipo táctico y estupefacientes 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 17:58:18

Tlazazalca, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aseguraron en una brecha una lujosa camioneta blindada, además de equipo táctico, un dron y droga.

Se informó que los oficiales realizaban un recorrido en coordinación con autoridades municipales y federales sobre las brechas de este municipio, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En una brecha en el ejido de Tlazazalca localizaron una camioneta, de la marca Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2021, abandonada junto a unos matorrales.

Al revisar la unidad se percataron que contaba con uno de los blindajes más altos para vehículos, así mismo presentaba impactos de bala y en su interior había varios envoltorios plásticos con hierva seca con las características de la mariguana.

También encontraron equipo de radiocomunicación, un dron y algunas placas balísticas, por lo que fue asegurada la unidad y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las investigaciones.