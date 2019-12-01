En Tlazazalca, Michoacán: Aseguran camioneta blindada con equipo táctico y estupefacientes 

En Tlazazalca, Michoacán: Aseguran camioneta blindada con equipo táctico y estupefacientes 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 17:58:18
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Tlazazalca, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aseguraron en una brecha una lujosa camioneta blindada, además de equipo táctico, un dron y droga. 

Se informó que los oficiales realizaban un recorrido en coordinación con autoridades municipales y federales sobre las brechas de este municipio, en el marco del  Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

En una brecha en el ejido de Tlazazalca localizaron una camioneta, de la marca Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2021, abandonada junto a unos matorrales. 

Al revisar la unidad se percataron que contaba con uno de los blindajes más altos para vehículos, así mismo presentaba impactos de bala y en su interior había varios envoltorios plásticos con hierva seca con las características de la mariguana. 

También encontraron equipo de radiocomunicación, un dron y algunas placas balísticas, por lo que fue asegurada la unidad y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las investigaciones.

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