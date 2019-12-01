Revientan palenque clandestino en Parácuaro; Guardia Civil de Michoacán desactiva evento ilegal

Revientan palenque clandestino en Parácuaro; Guardia Civil de Michoacán desactiva evento ilegal
Revientan palenque clandestino en Parácuaro; Guardia Civil de Michoacán desactiva evento ilegal
Revientan palenque clandestino en Parácuaro; Guardia Civil de Michoacán desactiva evento ilegal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 18:52:18
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Parácuaro, Mich., a 15 de marzo de 2026.— Un operativo de seguridad desplegado en este municipio permitió a elementos de la Guardia Civil desmantelar un palenque clandestino que operaba sin permisos, en una acción encaminada a frenar actividades irregulares y reforzar la vigilancia en la región de Tierra Caliente.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia que las corporaciones estatales mantienen en distintos puntos del municipio. Fue en ese contexto que los agentes detectaron la realización de un evento presuntamente ilegal, el cual se desarrollaba sin autorización de las autoridades correspondientes.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a desactivar el palenque, poniendo fin a la actividad que, según las autoridades, representaba un posible riesgo tanto para los asistentes como para los habitantes de la zona.

Aunque no se precisó el número de personas presentes ni si hubo detenidos durante la intervención, las autoridades estatales indicaron que este tipo de eventos clandestinos suelen operar al margen de la ley, por lo que su detección y desmantelamiento forman parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.

La Guardia Civil reiteró que los operativos de vigilancia continuarán en diferentes comunidades del municipio con el objetivo de inhibir actividades ilegales, prevenir incidentes y fortalecer el orden público en esta zona de Michoacán.

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