Fallece en un hospital el delincuente que resultó herido en persecución en Morelia, Michoacán 

Fallece en un hospital el delincuente que resultó herido en persecución en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 16:16:34
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Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Mientras recibía atención médica en un nosocomio de la capital del estado, el delincuente que resultó herido en una persecución este domingo, perdió la vida; con ello son dos los muertos tras el enfrentamiento con la policía.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo se registró una persecución y balacera entre elementos de la GC y sujetos que conducían un vehículo robado.

Como resultado de lo anterior en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Morelia, un sujeto perdió la vida y el otro resultó herido.

Fue mientras recibía atención médica en un hospital que el lesionado murió, con lo que los dos facinerosos que viajaban en el vehículo robado, perdieron la vida.

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