Isaac del Toro hace historia para el ciclismo mexicano y gana la Tirreno-Adriático

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 13:27:34

Ciudad de México, 15 de marzo del 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático y se convirtió en el primer mexicano en conquistar el “Tridente”, trofeo que distingue al ganador de la prestigiosa carrera italiana conocida como la “Carrera de los Dos Mares”.

El originario de Ensenada, Baja California, aseguró el título tras dominar la clasificación general durante la semana y finalizar la última etapa sin sobresaltos, pese a verse involucrado en una caída menor en los metros finales.

En la general superó al estadounidense Matteo Jorgenson, del Visma-Lease a Bike, y al italiano Giulio Pellizzari, del Red Bull-Bora-Hansgrohe.

El joven mexicano, de apenas 22 años, firmó una actuación dominante: tomó el liderato en la segunda etapa, lo cedió brevemente en la cuarta y lo recuperó en la quinta para no soltarlo más.

Su momento clave llegó en la sexta etapa, cuando atacó en el exigente ascenso al Muro della Madonna delle Carceri, logrando una victoria en solitario que prácticamente sentenció la competencia.

La última jornada entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto fue favorable para los velocistas y no alteró la clasificación general.

El sprint final lo ganó el italiano Jonathan Milan, del Lidl-Trek, mientras Del Toro celebró una histórica victoria que lo coloca entre las grandes figuras del ciclismo internacional.