Netanyahu responde con video a rumores sobre su supuesta muerte

Netanyahu responde con video a rumores sobre su supuesta muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 14:49:52
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Jerusalén, Israel, 15 de marzo del 2026.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo un video en su cuenta de X en el que aparece pidiendo un café y responde con ironía a los rumores que circularon en internet sobre su presunta muerte.

En la grabación, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones difundidas en los últimos días respecto a un supuesto asesinato. Netanyahu responde con un juego de palabras: “Me apasiona el café… me apasiona mi gente”, utilizando una expresión en hebreo que también puede interpretarse como “me muero por un café”.

Las versiones sobre su supuesta muerte surgieron después de que se viralizara un fragmento de un discurso transmitido en vivo, en el que un efecto óptico en el segundo 0:33 hacía parecer que el mandatario tenía seis dedos en una mano.

Este tipo de errores suele aparecer en contenidos sintéticos o manipulados, lo que alimentó teorías en redes sociales que aseguraban que el video era falso y que el primer ministro israelí había sido asesinado.

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